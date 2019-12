Okrem počítačov je súčasťou nových priorít v oblasti modernizácie tried pre odborné predmety dokončenie modernizácie počítačovej siete. Už v minulosti bola časť počítačov modernizovaná novými sieťovým kartami. Jediným skutočným prínosom nových počítačov je tak to, že sú vybavené väčšou operačnou pamäťou. Všetky ostatné parametre sú praktický rovnaké. Problémom je že na to aby ste dosiahli rovnaké vlastnosti stačilo modernizovať pôvodné počítače väčšou operačnou pamäťou. To je dokonca možné realizovať v rámci odbornej výuky priamo na škole vlastnými silami. Staré počítače sa však vyznačujú jedným významným nedostatkom. Aby vtedajšie vedenie školy podporilo miestnu ekonomiku boli zakúpene u lokálnej IT firmy. Firmu to však v skutočnosti nijako nepodporilo. Tá predala len zopár ďalší počítačov iným školám, pretože cena počítačov bola predražená. Navyše vďaka tomu že išlo o malú sériu počítačov ktoré boli zložené z malo používaných komponentov, je ich údržba veľmi drahá. To vedie k tomu že počítače sú často nefunkčné. Aj napriek tomuto faktu sa nové vedenie školy rozhodlo zopakovať tú istú chybu druhý krát. Ak je obstaranie nových počítačov miesto súčasných zjavne nezmyselné, dúfate že aspoň nákup bude transparentný. Aj v tomto nový riaditeľ zlyhal. Cena počítačov neodpovedá ich kvalite. Napriek cene ktorá odpovedá špičkovým počítačom na trhu. Ich skutočný výkon je o o 1/3 nižší a tak premýšľate či je riaditeľ tak nekompetentný alebo cielene poškodzuje vašu školu. A tak miesto modernizácie vašej školy zostali len zbytočne premrhané peniaze. Tak si na zlyhanie riaditeľa a ľudí okolo neho spomeňte keď budete znova voliť nového riaditeľa. A voľby sú už predo dvermi.

Okrem húfnic je súčasťou nových priorít v oblasti modernizácie jednotiek palebnej podpory dokončenie modernizácie systému riadenia paľby DELOSYS. Už v minulosti bola časť samohybných húfnic Zuzana modernizovaná týmto systémom riadenia paľby. Jediným skutočným prínosom nových húfnic je tak to, že sú vybavené novou dlhšou hlavňou. Všetky ostatné parametre sú praktický rovnaké. Problémom je že na to aby ste dosiahli rovnaké vlastnosti stačilo modernizovať pôvodné húfnice novou dlhšou hlavňou. To je dokonca možné realizovať na útvare vlastnými silami OS SR. Húfnice Zuzana vz. 2000 sa však Vyznačujú jedným významným nedostatkom. Aby vtedajšie vedenie MO SR podporilo národnú ekonomiku boli zvolené húfnice od Slovenského výrobcu. Slovensku ekonomiku to však v skutočnosti nijako nepodporilo. Bolo predaných len zopár ďalších kusov húfnic do Grécka, pretože cena bola predražená. Navyše vďaka tomu že išlo o malú sériu húfnic, je ich údržba veľmi drahá. To vedie k tomu že húfnice sú často nefunkčné. Aj napriek tomuto faktu sa Peter Gajdoš rozhodol zopakovať tú istú chybu druhý krát. Ak je obstaranie nových húfnic miesto súčasných zjavne nezmyselné, dúfate že aspoň nákup bude transparentný. Aj v tomto minister zlyhal. Cena húfnic neodpovedá ich kvalite. Napriek cene ktorá odpovedá špičkovým húfniciam na trhu. Bojový výkon húfnic Zuzana 2 je o o 1/3 nižší a tak premýšľate či je minister obrany Gajdoš tak nekompetentný alebo cielene poškodzuje Slovensku republiku. A tak miesto modernizácie ozbrojených síl zostali len zbytočne premrhané peniaze. Tak si na zlyhanie ministra Gajdoša a ľudí okolo neho spomeňte pri nasledujúcich voľbách. A voľby sú už predo dvermi.