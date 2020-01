Poľské F-35 budú lacnejšie ako naše F-16, alebo "Gripen alebo F-16? Bohužiaľ vždy to bude zlé rozhodnutie." po druhý krát.

Poliaci kupujú 32 F-35A za 4,6 mld. us. $. Slovensko kúpilo 14 F-16V za 1,6 mld. eur. Aj keď nepoznáme znenie oboch kontraktov v oboch je logistická podpora a výcvik pilotov. Poľsko tak nakupuje lietadla o jednu generáciu modernejšie za cenu blízku tej za ktorú nakúpilo Slovensko! Vzhľadom na to že poľské F-35A bude možné prevádzkovať dlhšie ako F-16, nakoniec budu náklady na poľské F-35A nižšie ako na slovenske F-16V. Ak by niekoho napadlo že poliaci majú množstevnú zľavu, mal by vedieť že cena F-35 je stanovená jednotne pre všetkých odberateľov podľa ceny strojov v príslušnej sérii a nezáleží na množstve odobratých kusov.

Kvalitatívny rozdiel je niekoľkonásobný

Rozdiel jednej generácie znamená tak markantný rozdiel v kvalite že niekoľko slovenských F-16V ma rovnakú bojovú hodnotu ako jedna poľská F-35A. Všetky potrebné informácie k správnemu rozhodnutiu boli známe už roky pred tým ako slovenskou obstaralo F-16.

F-35A lietadla 5. generácie menia lietadla 4. generácie na zastarané. (LOCKHEED MARTIN)

Zlyhali všetci - generáli, minister aj opozícia

V tomto procese zlyhali všetci aktéri počnúc Veliteľstvom vzdušných síl a Generálnym štábom, ktoré malo definovať požiadavky s ohľadom na stav vývoja vojenskej vedy a umenia a technického pokroku v obore vzdušného boja. Bohužiaľ vrcholový velitelia OS SR nemajú potrebné odborne znalosti a kvalita vrcholových veliteľov naďalej dlhodobo klesá. Zlyhalo ministerstvo obrany ktoré je zodpovedné za výstavbu, riadenie a kontrolu ozbrojených síl ale nemá a od vzniku SR nikde nemala na to odborníkov ktorý by to vedeli vykonávať.

Dokonca zlyhala aj opozícia ktorá sa buď pridala na stranu nákupu F-16V alebo preferovala Gripen, ktorý by bol rovnako drahé riešenie ako F-35A.

Ak sa Slovensko nepoučilo z nevýhodného nákupu zastaraných MiG-29A za Vladimíra Mečiara. Ak sa nepoučilo s nevýhodnej modernizácie Migov v roku 2006, hádam sa konečne ponaučí z nevýhodného nákupu F-16V a po roku 2050 a konečne bude modernizovať ozbrojené sily koncepčne. Nato však potrebujeme skutočných odborníkov a tých žiaľ zatiaľ nemáme.