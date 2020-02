Zabitie Solejmáního ako odkaz pre Putina

Od zabitia Solejmáního prešlo dostatok času aby ho bolo možné dostatočne zhodnotiť. Nenaplnili sa poplašné správy o hrozbe vojny medzi USA a Iránom.

Nerealistické očakávania vyhnania amerických vojakov z Iraku, ani hrozba krvavej pomsty. Naopak summit ministrov obrany NATO v Bruseli schválil na základe požiadavky Iraku posilnenie vojenskej prítomnosti NATO. To však nie je všetko.

Moderné konflikty sa vyznačujú značnou bezpečnostnou komplexnosťou ktorá sa vyznačuje maximalizáciou asymetrického pôsobenia, presunom nepriateľkách akcii do podprahovej zóny s cieľom vyhnúť sa horúcim vojnovým konfliktom. Je jedno či je to klasický vojnový konflikt charakterizovaný maximalizovaním efektivity jednej zo strán aplikovaním asymetrického bojového pôsobenia, využívaním zástupných síl - proxies alebo aplikovaním kybernetickej a informačnej vojny. Je pochopiteľne že k týmto postupom sa uchyľujú stany ktoré nedisponujú potrebnými silami na priamu konfrontáciu. To samozrejme vedie k otázke ako sa efektívne brániť proti týmto hrozbám.

NATO v slepej uličke

Hlavné nebezpečenstvo vojen novej generácie nie je v sile zbraní ale v sile myšlienky a informácie. Myšlienka paralyzujúca našu schopnosť zasiahnuť proti ruských vojakom na Ukrajine alebo iránskym gardám na Arabskom polostrove. Informácia malwaru ničiaca systémy kybernetickými útokmi. Ako odpovedať na útoky myšlienkami a informáciami. Západné spoločnosti sú závisle na ochote spoločnosti konať proti hrozbám. Politici západných spoločnosti sú závislí na názoroch svojich voličov. Ak nás Ruská propaganda presvedči že konflikt vo východnej Ukrajine je problémom Ukrajincov bude môcť Rusko beztrestne útočiť na Ukrajinu. Ak nás Čina presvedči účelovým klamaním že je kybernetické útoky nepochádzajú z Číny, nebudeme proti nim môcť zasiahnuť. Ak nás Irán presvedči že operácie Quds sú legitímnym odbojom obyvateľov rôznych štátov Arabského polostrova. Nebude možne nikdy eliminovať tieto útoky.

MQ-1 Predator UAV (U.S. Air Force photo/Lt Col Leslie Pratt)

Súčasne reakcie nás neochránia

Keďže v tomto súboji myšlienok a informácii prehrávame, hľadáme spôsob ako na to reagovať. Naša doterajšia reakcia spočíva ale len v zvyšovaní odolnosti na hybridné útoky. Budujeme centrá výnimočnosti proti šíreniu dezinformácií alebo posilňujeme našu kybernetickú bezpečnosť. Avšak pravda je taká, že tieto inštitúcie a projekty nás neochránia. Je to ako keby ste sa snažili len budovaním úkrytov pre obyvateľstvo zastaviť prilietajúce bombardéri ktoré sa vás každú noc čo noc prilietajú zabíjať. Budovaním krytov ochránite ľudí a znížite škody, ale je to len otázka času kedy vás tie bombardéry zničia. Aby ste sa ochránili potrebujete bombardéry zostreľovať, napadať nepriateľke letiska odkiaľ štartujú, bombardovať továrne nepriatelia v ktorých sa stavajú bombardéri. Toto naši nepriatelia vedia. Vedia že sme bezbranný ako ľudia uväznený v krytoch pred prilietajúcimi bombardérmi.

Až do summitov NATO vo Walese a vo Varšave NATO nebolo jasné, ako na tieto útoky malo NATO skutočne odpovedať. Až tam sa definovalo, že hybridná hrozba môže spôsobiť strategickú škodu a teda patriť pod článok č. 5. Wosingtonskej zmluvy. V takom prípade NATO deklarovalo že je pripravené odpovedať klasickou vojenskou silou, vrátane použitia jadrových zbraní.

Ak však napr. kybernetický útok spôsobí haváriu jadrovej elektrárne vo Francúzku odpovie USA jadrovým útokom? Bude ochotné obetovať New York v prípadnej jadrovej odvete Ruska alebo Číny za Paríž ? Ak šírenie dezinformácii v Pobaltí povedie k podobnej situácii aká je vo východnej Ukrajine, bude Nemecko alebo Francúzok ochotné obetovať životy svojich vojakov v konflikte v Pobaltí ? Odpoveď je bohužiaľ nie.

Kybernetické odstrašovanie

Ak sa vrátime k nášmu príkladu o prilietajúcich bombardéroch a k tomu že ich je potrebné zostreľovať útočiť na nepriateľke letiská a továrne produkujúce bombardéry. Musíme dospieť k záveru že jediným spôsobom ako eliminovať nove spôsoby vedenia vojny je odstrašiť prípadných útočníkov. A jediným spôsobom ako odstrašiť prípadných útočníkov je bojovať rovnakým spôsobom. Rovnakú otázku ako sme si polozili mi v prípade kybernetického útoku ktorá by spôsobila strategické škody si polozili velitelia kybernetických zložiek jednotlivých síl USA. Maj. Gen. Robert Skinner si odpovedal rovnako ako mi. Bezpečnosť v oblasti kyber bezpečnosti nemôže zabezpečiť len zvyšovanie odolnosti v tejto oblasti a je nutné hľadať ekvivalentný spôsob odstrašenia. Týmto spôsobom ale nemôžu byť klasické spôsoby odstrašenia postavene na tradičnej vojenskej sile, lebo nie sú funkčné. Logickým záverom teda je že jediným spôsobom odstrašenia je ak USA prenesú boj v kybernetickom priestore do priestoru nepriateľa. Inač povedané na kybernetické útoky Činy a Ruska existuje jediná efektívna ochrana a tou sú kybernetické útoky na Rusko a Činu. Tento koncept nazval Predsunutá obrana.

Predsunutá obrana

Tento záver však neplatí len pre kyber-priestor. Na útoky proxies alebo šírenie dezinformácii je možne len odpovedať vlastnými proxies a šírením pravdivých kontra-informácii. Na útoky improvizovanými výbušnými zariadeniami je možne odpovedať cielením zabíjaním dronmi a podobne. Technologická prevaha NATO zároveň eliminuje asymetrickosť týchto prostriedkov. V tomto kontexte bolo zabitie Sulejmáního len aplikovaním novej stratégie presunutej obrany. Nejde však len o Irán. Je to aj odkaz pre Putina a Čínu. Ak sily Quds organizujú útoky dronmi a proxies na Arabskom polostrove, ak Rusko financuje občiansku vojnu vo východnej Ukrajine alebo sa pokúša rozvracať Európu a USA šírením dezinformácii. Ak Čina útočí kybernetickými útokmi. Narazí na odpor. Odpor útokov dronmi na Iránskych predstaviteľov, na šírenie pravdivých informácii, ktoré nechce Ruský režim aby jeho občania poznali. Výcvik vlastných proxies v Iraku alebo na Ukrajine alebo kybernetickým útokom na Činu. V tejto konfrontácii nemôžu tieto strany odolať. Tak ako Irán zistil že drony nemusia útočiť len na základne vojakov NATO ale môžu slúžiť na zabitie Solejmáního, tak si aj Rusko uvedomilo že občianska vojna nemusí prepuknúť len na východe Ukrajiny ale aj vo vnútri Ruska alebo Čina si uvedomila že kybernetické útoky nemusia rozvrátil len západ ale aj Činu.

Zase sme zaspali

Aplikovanie konceptu predsunutej obrany si vyžadujem zmenu spôsobilosti a budovanie síl pre vykonávanie odpovedajúcich operácií a vojenského spravodajstva. Podpora spriatelených proxies, realizácia cieleného zabíjania dronmi, šírenie kontra informácií vyžaduje aby tieto operácie boli vykonávane utajene špecializovanými silami priamo na to určenými. Šírenie kontrainformácií nemôže byť vykonávané otvorene, keďže nepriateľské režimy nemusia dodržiavať demokratické pravidla dokážu efektívne brániť prístupu k pravdivým informáciám svojim občanom. Rovnako realizácia kybernetických útokov alebo podpora spriaznených proxies by si vyžadovalo použiť metód konšpiratívneho krytia. To samozrejme vedie k potrebe budovať takýchto spôsobilostí vo vojenských spravodajských službách. Spravodajské služby krajín NATO musia budovať sieť spriatelených proxies ako to vidíme v súčasnej dobe v Iraku, Sýrii alebo Afganistane, budovať továrne na šírenie kontrainformácií v cieľových krajinách a kybernetické sily ktoré by boli schopne efektívne útočiť na nepriateľke ciele v kybernetickom priestore.

Slovensko tradične v tomto smere zaspalo. Vojenské spravodajstvo prakticky nedokáže vykonávať operácie v súlade s konceptom presunutej obrany. Ozbrojené sily síce vytvorili Veliteľstvo síl pre špeciálne operácie, čo je bezpochyby krok správnym smerom, ale na rozdiel od okolitých krajín ktoré chápu zmenu v spôsobe vedenia ozbrojených síl nedokázalo upraviť svoje plány na budovanie ozbrojených síl takým spôsobom aby napríklad získalo ozbrojené drony tak ako to plánuje napríklad ozbrojené sily Českej republiky a Poľska.

Čo dodať na zaver. V posledných 20 rokoch platilo pravidlo že nove strategické koncepty dorazili do ozbrojených síl USA 5 rokov po ich objavení. Do zbytku NATO dorazili po 10 rokoch od ich vytvorenia a do OS SR s 20 ročným oneskorením, teda zvyčajne tak neskoro že už neboli aktuálne. Zostava len dúfať že ak už nedokážeme budovať skutočne moderne ozbrojene sily. V prípade konceptu predsunutej obrany Slovensko bude meškať miesto tradičných 20 rokov len 15 rokov čím sa dostane na úroveň okolitých štátov..