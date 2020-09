Rozpačitý reštart modernizácie OS SR

Od volieb už prešlo viac ako 6 mesiacov a nové vedenie MO SR malo dostatok času aby zmenilo pomery na ministerstve a začalo plniť svoje sľuby. V oblasti vyzbrojovania sme už boli svedkom deklarácie ministra obrany že do konca roka

2020 predloží na rokovanie vlády návrh riešenia medzivládnej dohody na obmenu rádiolokačnej techniky. Prezentácie Bell Helicopter ktoré by mohli byť nakúpené v rámci programu ERIP (European Recapitalization Incentive Program) alebo ceste Generálneho riaditeľa sekcie vyzbrojovania Jozefa Zekuciu do Fínska, kde okrem iného jednal o pokračovaní v akvizície vozidiel 8x8. Pravdou však je, že ani jedna z týchto aktivít nesmeruje k tomu najdôležitejšiemu čo MO SR potrebuje vyriešiť. Pretože najdôležitejším problémom pri modernizácii OS SR je konečne začatie budovania funkčnej Ťažkej mechanizovanej brigády. Tá by mala byť budovaná okolo 3 ťažkých mechanizovaných práporov a preto sa najdôležitejšou otázkou nestáva nákup ľahkých vrtuľníkov alebo vozidiel 8x8, ale nákup nových pasových BVP, podporných vozidiel 4x4 a nových ručných zbraní a PTRS.

Pásové BVP

Kľúčovou akvizíciou pre potreby certifikácie mechanizovanej brigády bude nákup nových pasových BVP. Vzhľadom na to že časť bojových prieskumných vozidiel SVATAVA prešlo modernizáciou na BVP- 2M je minimálna požiadavka obstarať nové pasové BVP pre 2 mechanizované prápory. To predstavuje 4 veliteľské stroje - jeden pre každú mechanizovanú rotu a jeden pre veliteľstvo práporu. Ďalej 27 bojových BVP teda 9 ks pre každú mechanizovanú rotu a nakoniec minimálne jedno vyslobodzovacie BVP pre uvoľňovacie družstvo pásovej techniky. Ďalšie veliteľské BVP by bolo vhodne obstarať pre veliteľstvo brigády a vyslobodzovacie BVP pre Opravárenský prápor a prápor CSS. Niekoľko kusov BVP je potrebné nakúpiť pre zásoby. Celkovo je teda potreba nakúpiť cca 72 ks BVP v 3 verziách. Tento počet sa môže samozrejme líšiť podľa zámerov velenia OS SR. Je totiž možné na platforme BVP budovať aj ďalšie špecializované nadstavby.

Zetor Gerlach. Predstaviteľ moderného vozidla 4x4. V predĺženej verzii 6x6 môže zastúpiť zdravotnícku verziu vozidla 8x8 pri rovnakej balistickej odolnosti. (Zetor Engineering Slovakia, a.s.)

Bez 4x4 to nepôjde

Pásové vozidlá musia doplniť sada vozidiel plniacich rozličné podporné úlohy. Predchádzajúce vedenie predpokladalo že väčšinu týchto podporných úloh budú v mechanizovaných práporoch plniť ľahšie kolesové vozidla na podvozku 4x4. Malo isť o veliteľské vozidla, bojové vozidla, delostrelecké pozorovateľne, prieskumné vozidla a vozidla pre PTRS. Predchádzajúce plány predpokladali potrebu 27 vozidiel 4x4 na prápor s novými kolesovými BVP Vydra. Rovnakú potrebu je možné predpokladať aj pre prápory vyzbrojené novými pásovými BVP. Prápor z modernizovaných BVP bude potrebovať ďalších 17 vozidiel. Ďalšie vozidla budú potrebovať prápory brigádneho kompletu. Ide najme o 12 vozidiel pre ženijný prápor, 6 vozidiel pre brigádny delostrelecký oddiel a podobne. Ide teda celkovo o približne 100 vozidiel 4x4 ktoré je potrebné zakúpiť pre Ťažkú mechanizovanú brigádu. Tato potreba naďalej trvá. Vozidla 4x4 sú z cenového hľadiska najefektívnejšie, pri plnený týchto úloh. Je preto potrebné nanovo definovať potreby v tejto kategórií a znovu započať obstarávanie vozidiel 4x4 ktoré táto vláda zastavila. Bez tejto kategórie vozidiel nebude možné vybudovať Ťažkú mechanizovanú brigádu. Je preto značne zarážajúce že MO SR doteraz v tejto kategórii vozidiel nekoná.

Teraz nepotrebujeme vozidla 8x8

Situácia je opačná v prípade vozidiel na podvozku 8x8. Pre potreby práporných obväzísk Ťažkej mechanizovanej brigády velenie OS SR plánovalo obstarať zdravotnícku verziu vozidiel 8x8. Potreba týchto vozidiel sa v prípade Ťažkej mechanizovanej brigády obmedzuje len na pár kusov. Nateraz preto nemá zmysel obstarávať vozidla na podvozku 8x8 ktoré by zbytočne rozširovali logistickú náročnosť jednotiek. Naopak niektorý producenti vozidiel na podvozku 4x4 ponúkajú predĺženú verziu vozidiel s podvozkom predlženým o jednu nápravu (6x6). Takéto vozidlo by poskytlo dostatočnú nosnosť aby bolo možné pripraviť zdravotnícke vozidlo v balistickej odolnosti Stanag 4569 level 3 teda v rovnakej odolnosti ako v prípade povodne plánovaných zdravotníckych vozidiel na podvozku 8x8. V takomto prípade by bolo možne využiť jednotnú logistickú podporu pre vozidlá 4x4. V tomto kontexte sa prebiehajúce jednania s fínskou stranou k vozidlám 8x8 strácajú na význame. Počet vozidiel 4x4 by ani v tomto prípade nemusel byť konečný. Moderné ozbrojené sily začínajú s obstavaním nových systémov v dni, kedy sú zavedené staré systémy. Preto by napr. OS SR malo hľadať riešenie pre vozidlá prepravujúce mínometné družstva a podobne. Opäť je tu priestor pre vozidla 4x4 alebo ich predĺženej verzii 6x6 a to najme v takom prípade ak pre nedostatok zdrojov bude príliš finančne náročné obstarať mínomety na pásových podvozkoch ktoré by pre takže mechanizované prápory boli najvhodnejšie.

OS SR v prevažnej miere stále pouzivaju pôvodnú vyzbroj pochádzajúcu z 50 rokov! Guľometník 13. mechanizovaného práporu počas cvičenia SLOVAK RIFLES (OS SR)

Na to najdôležitejšie sa zabúda

Je pochopiteľne že sa pozornosť verejnosti na „veľké kusy" výzbroje ako BVP a zabúda sa na to čo je často krát dôležitejšie. Skutočnosti ešte väčší význam ako nákup BVP ma náhrada súčasných ručných zbraní a PTRS. OS SR nemajú v súčasnej dobe praktický žiaden efektívny zbraňový systém schopný bojovať proti tankom potencionálnych opozitných síl. Preto je kritickou otázkou zakúpenie nových PTRS. OS SR tesne pred voľbami MO SR nakúpilo prostredníctvom agentúry NSPA (NATO Support and Procerurement Agency )100 PLRS a 10 odpaľovacích zariadení. Ide o výzbroj pre protitankové družstva pre jeden mechanizovaný prápor (6 PTRS pre PT družstva v čatách palebnej podpory mechanizovaných rôt a 3 PTRS pre PT družstva, PT čaty roty bojovej podpory). Je teda zrejme že OS SR potrebujú ďalšie PTRS pre ďalšie dva mechanizované prápory a k tomu potrebujeme ďalšie stovky striel pre nové BVP. Vzhľadom na vyššie spomenutý nákup je logické že by OS SR mali pokračovať v nákupe SPIKE LR2 prostredníctvom NSPA.

Nemenej dôležitou úlohou je potreba nahradiť zastarané ručné zbrane. Najme automatické pušky SA vz. 58 sú už beznádejne zastarané situácia, však nie je lepšia ani v prípade UK vz. 59, odstreľovacích pušiek SVD ktoré by už bolo skôr lepšie nazvať pušky pre presnú streľbu a protitankových ručných zbrani RPG-7.

18 mesiacov v ktorých sa všetko rozhodne

Tak ako je 6 mesiacov dostatočné dlhá doba potrebná na zmenu smerovania Ministerstva obrany. Je doba 18 mesiacov dostatočné dlhá na prípravu požiadaviek verejného obstarávania a podpisu zmluvy. Ak si na základe iných akvizícií ministerstva obrany myslite že toto nie je dostatočná doba mýlite sa. Je to dostatočne dlhá doba za ktorú iné štáty dokážu nakúpiť napr. vozidla 4x4 ale aj zbrane nielen v priamom rokovacom konaní ale aj prostredníctvom NATO Support and Procurement Agency (NSPA) alebo otvorenej verejnej súťaži. Je teda jasne, že marec 2022 je termín do kedy má súčasne vedenie Ministerstva obrany čas začať plniť svoje priority. Zatiaľ však aktivity MO SR v tejto oblasti pôsobia chaoticky. Uvidíme ako sa svojich plánov MO SR zhostí.

V marci 2022 príde odpočet.