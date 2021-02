Ak vieme, čo máme robiť, tak to robme

Ak budete čítať nasledujúce riadky preto, že očakávate kritiku, nemusíte ďalej pokračovať v čítaní. Toto nie je hejtovanie. Hneď na začiatku si to vyjasnime.

Vedenie akéhokoľvek rezortu je vecou možného a keby bola anketa o najlepšie vedenie MO SR, dal by som svoj hlas súčasnému vedeniu, pretože nevidím lepšiu alternatívu ani v minulosti, ani na súčasnej politickej scéne. To však neznamená, že ste povinní so všetkým súhlasiť a bohužiaľ, vo vyzbrojovaní ste čakali viac transparentnosti, viac koncepcie a viac rýchlosti. Nečakáte politické komentáre. Čakáte hmatateľné výsledky ako pri Obrannej stratégii alebo reakcii na COVID-19.

Informovať verejnosť, keď predkladáme hotový materiál na vládu je rovnaké ako demokracia v Bielorusku

Transparentnosť nie je, keď ministerský Facebook, web stránka rezortu a ďalšie komunikačné kanály sú plné formálnych príspevkov, často bez hodnotných informácii. Je síce pravda, že informujeme verejnosť, keď sa rozhodneme o nejakej modernizácii. Ale transparentnosť znamená, že verejnosť vie na čom pracujeme a môže naše kroky kontrolovať a reagovať na proces rozhodovania. Informovať verejnosť, keď predkladáme hotový materiál na vládu je rovnaké ako demokracia v Bielorusku. Môžete ísť slobodne voliť, ale kto vyhral je už dopredu známe. Taká „transparentnosť“ pri obstarávaní MO SR tu už bola za predchádzajúceho vedenia.

OS SR už nemajú čas na experimenty väčšina výzbroje je už po čase svojej životnosti. (MO SR)

Čas nám neustále uteká

Áno, v štátnej správe žijeme v byrokracii a MO SR nie je výnimkou. Sám s tou byrokraciou bojujem každý deň. Na zdĺhavé procesy sa vyhovárať nemôžme. Pravda je taká, že MO SR je ministerstvo, ktoré to má najjednoduchšie. Napr. nerobí verejné pripomienkovanie k modernizačným projektom, nemusí verejne nechať pripomienkovať svoje štúdie realizovateľnosti alebo má niekoľko možností ako obchádzať nefunkčné procesy verejného obstarávania, napríklad odvolaním sa na vlastný vývoj alebo medzinárodnú spoluprácu a toto je len krátky výpočet v čom to má jednoduchšie ako ostatné rezorty. Áno, hrdíme sa, že transparentne spolupracujeme s UHP, avšak neklamme si. UHP naše projekty nehodnotí ani zďaleka tak detailne ako projekty ostatných rezortov. Napríklad, keď hodnotí nákup koľajových vozidiel železnice, hodnotí aj oprávnenosť požiadavky a pokojne môže požiadavku zamietnuť s odôvodnením, že lacnejšie bude podporiť iný druh dopravy. Zatiaľ čo u našich projektov len overuje, či to náhodou nekupujeme predražené, pretože UHP nemá žiadne podklady, aby vyhodnotilo efektivitu nášho strategického rozhodovania. O alternatívach, ktoré UHP požaduje pri iných projektoch, pri našich podkladoch ani nehovorím... Pretože pri iných projektoch nie je alternatívou iný dodávateľ, ale iný druh riešenia problémov, teda napr. pri PTRS alternatívou nie sú iné PTRS, ale prečo miesto PTRS nenakúpiť tanky, stíhače tankov, ShKH s inteligentnou muníciou, alebo viac PT mín.

Máme pravdu, že pri nakúpe 3D radarov sme nepracovali na zelenej lúke, ale aj tak skoro rok trvalo, kým sme preverili pripravené obstaranie RL a drobne znížili cenu u rádiolokátorov, ktoré tak či tak boli najlepšou alternatívou. Áno, ostatné projekty snáď s výnimkou vozidiel 8x8 boli v nižšom stave prípravy obstarania. Ale boli ďalej, ako sú dnes. Preto sa nateraz zdá, že do jari 2022 nedokončíme žiadne významné obstaranie, ktoré by mohlo byť považované za čisto nové a pritom dva roky sú lehotou, za ktoré sa takéto obstarávania dejú v zahraničí aj s 6 mesačnou lehotou na prechod moci po voľbách.

Každý mesiac skúšame niečo nové

Podobne je to s americkou pomocou. Napriek tomu, že tvrdíme, že vieme čo potrebujeme a kritizujeme predchádzajúce vedenie za to, že viac ako rok nevedelo rozhodnúť čo s americkou ponukou, tak bohužiaľ musíme chápať, že spoza plotu to vyzerá tak, že sme rovnako bezradní v tejto téme ako predchádzajúce vedenie MO SR. Pretože už skoro rok hovoríme každú chvíľu o rôznych alternatívach, ktoré zvažujeme. Raz sú to ľahké vrtuľníky Bell, inokedy ďalšie stredné vrtuľníky UH-60, pričom oboje tieto akvizície nepredstavujú tú najzásadnejšiu prioritu a tak nie je jasné, prečo sme na tieto jednania mrhali čas, ktorý nemáme. Inokedy sme hovorili o využití americkej pomoci na nákup radarov alebo vozidiel 4x4, u ktorých je síce priorita nesporná, ale aj tak to vyzerá, že každý mesiac skúšame niečo nové a to nemá nič spoločné s tvrdením, že naozaj vieme, čo máme robiť.

Ak teda naozaj aj bez dlhodobého plánu obnovy rezortu vieme čo máme robiť, tak to začnime robiť. Skúsme sa na začiatok inšpirovať zahraničím. Vytvorme portál, kde budeme pravidelne informovať o počtoch a zostávajúcich rokoch životnosti hlavnej techniky OS SR a jej prevádzkových nákladoch, ako to robia zahraničné armády. To umožní verejnosti efektívne kontrolovať, či naozaj nakupujeme tú techniku, ktorá najviac potrebuje náhradu. Pripravme pre každý hlavný typ techniky podstránku, kde zverejníme podklady pri jednotlivých pripravovaných modernizačných projektoch, ako napríklad časti štúdií realizovateľnosti, zverejniteľné výsledky vojskových skúšok a podobne, aby bolo naše počínanie skutočne transparentné. Zverejnime dopredu základné multikriteriálne parametre, podľa ktorých budeme hodnotiť jednotlivé ponuky, aby verejnosť jasne videla na základe akých objektívnych faktov rozhodujeme. Že sa to nedá, lebo sú to všetko utajované skutočnosti? Potom by sme si mali pripomenúť, že ľudia nechcú nič iné, len to čo tu už v minulosti bolo. Spomeňte si napríklad, že veková štruktúra techniky a zostávajúca životnosť bola zverejnená v Modeli 2010, prevádzkové náklady MO SR zverejnilo v minulosti napr. u Mig 29 a tiež už boli zverejnené protokoly z vojskových skúšok, ktoré kedysi mohli občania vidieť, pokiaľ ministerstvu nezačalo vadiť, že na základe faktov z vojskových skúšok kritizuje verejnosť nekoncepčné nákupy.

Čo dodať na záver? Odpočet, ktorý som pripomenul vyššie, stále beží. Jar 2022 sa blíži.